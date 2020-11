NFF-Klaveness meiner det var feil å spele landskampar

sport

Til VG seier Klaveness at Norges Fotballforbund (NFF) ikkje har nemnt for Det europeiske fotballforbundet at det var feil å gjennomføre landskampane i denne perioden, men:

– Nei, men vi vil no ta eit initiativ til å møte Uefa for å gjennomgå heile protokollen gitt smitteutviklinga i siste tid. Uefa-protokollen er laga for å fange opp og kontrollere smitte for å avgrense smitte i troppane, men viktigast er det å hindre at smitten ikkje går ut igjen til samfunnet. Dette har ein fått særs godt til i Europa fram til no. Men protokollen bør justerast i lys av utviklinga den siste tida for å skjerme spelarar og støtteapparat endå betre, seier Klaveness.

Overfor TV 2 erkjenner ho at det ikkje var bra at det vart spelt landskampar den siste veka.

– Alt i alt er vi nok der at det vart feil at det vart halde landskampar i dette vindauget.

Fredag vart det stadfesta tre nye smittetilfelle i det norske landslaget. Førre veke fekk landslagsspelar Omar Elabdellaoui påvist koronasmitte, og Noregs kamp mot Romania vart avlyst som følgje av det.

(©NPK)