Solbakken kritiserer FCK: – Eg mista livsverket mitt

Halvannan månad er gått sidan Solbakken uventa måtte forlate sjefsjobben i den danske storklubben. Han hadde ei managerrolle der han kombinerte det å vere trenar og sportsdirektør.

– Det gjer vondt. Eg mista det vesle livsverket mitt, seier ein tydeleg ramma Solbakken i eit intervju med danske TV 3 Sport.

Han innrømmer at det er emosjonelt å snakke om avgangen. Samtidig forstår han at «det er ein del av gamet», men reagerer på grunngivinga til klubben.

– Eg må få lov til å fortelje min versjon, for dei (FCK) fortel ein versjon som eg meiner ikkje er sann. Vi var samde om noko heilt anna enn det dei seier, men uttaler seg likevel på mine vegner. Det er ikkje respektfullt.

FCKs styreleiar Bo Rygaard sa under eit pressemøte 10. oktober at årsaka til sparkinga av Solbakken, var fråværet av tilfredsstillande resultat i 2020. Sjølv var ikkje nordmannen til stades, men Rygaard avviste at det var ein konflikt mellom klubbleiinga og Solbakken.

Søndag kveld skal TV 3 Sport sende meir frå intervjuet med Solbakken. 52-åringen frå Grue trena FC København i mange år over to periodar. Han er klubbens klart mest meritterte trenar nokosinne.

Jess Thorup har permanent teke over trenaransvaret i FCK.

