Spelarforeining vil ha tak på talet på fotballkampar

– Det ideelle ville vore eit 50-tal kampar per sesong, seier Fifpro-leiar Jonas Baer-Hoffmann til Reuters.

Ifølgje foreininga viser undersøkingar at skadefrekvensen har gått opp, i tillegg til dei problema koronasmitten har skapt. I tillegg til at spelarar er ramma, har pandemien ført til eit tøffare program fordi alle kampane skal gjennomførast på kortare tid.

– Alle har innsett at det er eit problem, men det går svært sakte å få gjort noko med det, seier Baer-Hoffmann.

Ifølgje han kan somme spelarar komme opp i heile 70 kampar per sesong.

Koronapandemien gjorde at all fotball vart avlyst i vår. Mange seriar vart ferdigspelte i sommarmånadene for så å starte på ny sesong berre nokre veker seinare.

