Storhamar klar for Europaligaen etter at Fehérvár trekte seg

Kampen i tredje og siste kvalifiseringsrunde skulle avgjerast med to kampar på Hamar denne helga, men det blir ikkje noko av. Den ungarske klubben har gitt beskjed om at han ikkje møter.

Det melder Storhamar på nettstaden sin.

– Selv om nasjonale og lokale myndigheter har godkjent spill i Norge har vi i dag fått beskjed om at Fehérvár må trekke seg fra kampene. Ungarerne har tidligere samtykket til at begge kampene skulle spilles i Norge, og på å utsette kampene i en uke i påvente av at protokollen for spill i Norge med særegne smittevernregler ble godkjent, skriv klubben.

Eit komplett testsystem er på plass, og alt var dermed klart for kamp. Likevel fann Fehérvár det rett å trekkje seg, og dermed er Storhamar klar for gruppespelet. Det blir innleidd etter planen 9.–10. januar.

Tidlegare har Molde og Byåsen trekt seg frå kvalifiseringa. Det same gjaldt ØIF Arendal og Haslum i europaligakvalifiseringa til mennene, og dessutan Kolstad i europacupen for menn.

Vipers Kristiansand (kvinner) og Elverum (menn) deltek begge i Meisterligaen, men begge laga har fått mange kampar utsett på grunn av koronareglementet. Torsdag kom beskjed frå Vipers om at også denne helgas kamp er utsett. Russiske Rostov Don skulle ha komme på besøk laurdag.

Vipers har spelt berre fire av dei ni første kampane, Elverum har spelt fire av sju.

Drammen er framleis med i europacupen til mennene og skal etter planen i aksjon i desember.

