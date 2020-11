WBA-spelarar koronasmitta før Solskjær-møte

sport

– Vi har hatt nokre positive spelarar, men eg kan ikkje nemne namn. Vi gjer alt vi kan, vi ventar på resultata, sa Bilic, ifølgje BBC.

Tidlegare har Bilic måtta klare seg utan Branislav Ivanovic og Matheus Pereira, som testa positivt for korona i opptakten til 0-1-tapet for Tottenham 8. november. I tillegg har angripar Callum Robinson testa positivt etter landskamp for Irland. Dei tre spelarane er klare til å møte mennene til Ole Gunnar Solskjær.

Bilic har òg flytta på treningstida av laget for å vente på nye resultat frå dei koronasmitta spelarane.

Oppgjeret på Old Trafford startar laurdag klokka 21.

