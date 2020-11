14 av karantenespelarane frå landslaget på banen i helga

sport

Fleire av dei leverte avgjerande bidrag for laga sine, med Erling Braut Haaland i spissen, som skåra fire gonger for Borussia Dortmund laurdag. Jens Petter Hauge, Morten Thorsby og Iver Fossum skåra òg for klubbane sine.

Norges Fotballforbund ville sende 19 spelarar til Romania og Austerrike for å spele nasjonsliga etter at Omar Elabdellaoui testa positivt på koronaviruset. Då var dei fem spelarane frå heimlege klubbar sett bort frå, for at dei ikkje skulle hamne i karantene ved heimkomst.

Styresmaktene sette foten ned og påla heile landslagstroppen ti dagars karantene, men etter heimkomst til klubbane var dei aller fleste av dei på banen i helga.

Joshua King, som testa positivt på viruset etter at han var tilbake i Bournemouth, var eitt unntak. Resten av dei som ikkje var i kamptropp i helga var Martin Linnes (klubbkamerat med Elabdellaoui i Galatasaray), Stefan Strandberg (Ural) og Stefan Johansen. Sistnemnde er ikkje meld inn i Fulhams tropp for Premier League-sesongen og kunne ikkje spelt uansett.

Rune Almenning Jarstein sat på benken for Hertha Berlin medan Haaland herja med laget hans, elles var alle karantenespelarane i aksjon.

Desse spelte

* Haitam Aleesami starta til liks med Mathias Normann (som hadde skadeforfall til landslaget) for Rostov i 2-0-sigeren over Rubin Kazan.

* Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi starta for Celtic i 2-2-kampen mot Hibernian.

* Sander Berge spelte for Sheffield United i 0-1-tapet for West Ham.

* Erling Braut Haaland starta og skåra fire mål i Borussia Dortmunds 5-2-siger over Hertha Berlin.

* Simen Juklerød starta for Royal Antwerpen i 1-1-kampen mot Oostende.

* Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson spelte for AZ Alkmaar i 1-0-sigeren over Emmen.

* Sigurd Rosted starta for Brøndby i 2-0-sigeren over Vejle.

* Morten Thorsby starta og skåra for Sampdoria i 1-2-tapet for Bologna.

* Martin Ødegaard starta for Real Madrid i 1-1-kampen mot Villarreal.

Aleesami, Elyounoussi, Haaland, Juklerød, Rosted, Sørloth og Ødegaard vart alle bytte ut.

Desse fekk innhopp:

* Iver Fossum spelte ein omgang og skåra i AaBs 1-1-kamp mot Nordsjælland.

* Jan Petter Hauge spelte eit drygt kvarter og skåra i Milans 3-1-siger over Napoli.

* Leo Østigård spelte ein halv omgang for Coventry i 0-0-kampen mot Birmingham allereie fredag.

Nødstatus

Av spelarane på «nødlandslaget», som imponerte i Austerrike, spelte ni frå start for klubbane sine i helga, tre fekk innhopp, medan fire var unytta reserve. Ute av troppen var berre Mats Møller Dæhli (Gent) og utestengde Fredrik Ulvestad (Djurgården).

Starta: Veton Berisha, Ruben Gabrielsen, Daniel Granli, Andreas Hanche-Olsen, Jørgen Strand Larsen, Jørgen Skjelvik, Sondre Tronstad, Andreas Vindheim, Ghayas Zahid. Innhopp: Tobias Børkeeiet, Julian Ryerson, Kristian Thorstvedt. Unytta: Kristoffer Askildsen, Per Kristian Bråtveit, Håkon Evjen, Anders Kristiansen.

Breidda av norske spelarar i utlandet blir illustrert ved at fleire nordmenn som verken var i «karantenelandslaget» eller «nødlandslaget», skåra mål for utanlandske klubbar i helga: Fredrik Gulbrandsen (Basaksehir) og Torgeir Børven (Ankaragücü) i Tyrkia, Per-Egil Flo og Rafik Zekhnini (Lausanne) i Sveits, Julian Kristoffersen (Jeongnam) i Sør-Korea og Thelo Aasgaard (Wigan) i England.

