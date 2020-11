Alle spør: Kvifor kjem det ikkje EM-beskjed?

sport

Måndag for ei veke sidan kom beskjeden om at det ikkje blir EM-spel i Trondheim på grunn av koronasituasjonen. Noreg skulle ha arrangert meisterskapen saman med Danmark, med finalar i trønderhovudstaden.

Heilt sidan då er det jobba på spreng med ei løysing der Danmark tek heile meisterskapen, med kampar i Herning og Kolding.

– Må ha svar

Ifølgje president Per Bertelsen Danmarks handballforbund er det praktiske på plass, og han seier at alt no kviler på den danske regjeringa. Han har fleire gonger sagt at tida er i ferd med å springe ut for at meisterskapen skal kunne la seg arrangere.

– Vi kan ikkje vente meir, sa Bertelsen allereie fredag.

Tre dagar seinare er det framleis inga avklaring. Både han og landslagstrenar Jesper Jensen etterlyser eit svar.

– Det undrar meg. Eg veit ikkje heilt kva dei (regjeringa) sit og leitar etter. Men eg kan berre konstatere at protokollane (frå Det europeiske handballforbundet) er 20, 30, 40 eller 50 gonger strengare enn det som gjeld i Danmark, seier Jensen til TV 2 Sport.

– Ikkje eit pip

Då NTB var i kontakt med Noregs handballpresident Kåre Geir Lio fredag, var svaret.

– Eg har ikkje høyrt eit pip frå Danmark. Dei jobbar med helsestyresmaktene, det er det einaste eg veit.

Kulturminister Joy Mogensen stadfesta laurdag at det er omsynet til koronasituasjonen som er årsaka til at ei endeleg avgjerd dryger.

– Vi gjer alt vi kan for å finne ei løysing. Det skal vere helsemessig forsvarleg, sa kulturministeren.

Noreg spelar i gruppe med Polen, Tyskland og Romania. I alt 16 land skal delta i årets handball-EM, som blir arrangert frå til 20. desember.

(©NPK)