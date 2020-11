sport

Lio opplyser til NTB at han fekk nyheita om grønt lys for meisterskapen i Danmark av den danske handballpresidenten Per Bertelsen.

– Eg er på den eine sida veldig glad for dette. På vegner av organisasjonen, europeisk og norsk handball, handballjentene, alle dei ivrige medlemmene våre og publikum av handball, seier Lio til NTB.

– Men med dette vedtaket ligg det eit vanvettig ansvar for å følgje det som finst av smitteverntiltak og reglar for at dette kan gjennomførast på ein ordentleg måte, legg han til.

Meisterskapen blir frå arrangert 3. til 20. desember. I tillegg til Herning blir truleg Kolding arrangørby.

