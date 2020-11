Salah tilbake i trening i dag

sport

Klubben skriv på nettsida si at Salah må ha ytterlegare to negative testar dei neste dagane for heilt å kunne friskmeldast.

– I morgon (måndag) trenar vi før Champions League (mot Atlanta onsdag), og eg er ganske sikker på at han kjem til å vere med der, seier Liverpool-trenar Jürgen Klopp.

Salah testa positivt for korona under landslagssamling med Egypt. Under opphaldet i heimlandet deltok han i bryllaupet til broren.

Liverpool slo Leicester 3–0 på Anfield søndag og er à poeng med Tottenham på andreplass i Premier League.

