Seriemeistrane hylla på triumfferd gjennom Bodø

Søndag var det endeleg klart at Bodø/Glimt er seriemeister i Eliteserien etter 2-1-sigeren over Strømsgodset. Glimts første seriegull er samtidig det første gullet til ein nordnorsk klubb.

Måndag ettermiddag landa troppen på Bodø lufthamn, og spelarane gjekk rett i bussen som frakta dei den korte vegen til sentrum. Langs vegen vinka dei til supporterar som hadde teke oppstilling med gule skjerf og gule og norske flagg.

Med politieskorte vart den raude toetasjesbussen følgt gjennom byen. Mange av dei frammøtte hadde òg med seg naudbluss, som skapte ekstra god stemning blant stolte bodøværingar.

Fleire av spelarane hadde plassert telefonane sine føre i bussen for å forevige det heile.

– Heilt sinnssjuk

Til slutt enda ferda på rådhuset i byen der spelarane vart førte inn til ei TV-sending som vart arrangert av Bodø kommune. Hovudtrenar Kjetil Knutsen var førstemann til å setje seg i stolen for å bli intervjua.

– Det har vore ei lang natt, ei fantastisk natt. Eg må seie at den velkomsten vi fekk gjennom byen, var heilt, heilt sinnssjuk, sa Knutsen.

– Det er då ein forstår kor mykje det betyr for alle i Bodø og heile regionen. Den stemninga og det trykket som var langs vegen, var heilt vanvettig. Det var rett og slett rørande, sa Knutsen om turen frå flyplassen til rådhuset.

Ordføraren i Bodø, Ida Maria Pinnerød, var nestemann ut i rådhuset for å tale til spelartroppen.

– For ein prestasjon. For ei glede. For eit eventyr de har teke oss med på. Kjære Bodø/Glimt: Det at ein er liten, betyr ikkje at ein ikkje kan gjere store ting, innleidde ho talen sin med.

Målrike meistrar

Søndag vart det feira godt på banen og i garderoben etter kampen. Like før midnatt kom spelarbussen til hotellet på Storo i Oslo der lagkameratane Patrick Berg og Marius Lode sat i koronaisolasjon. Glimt-spelarane, mange av dei i berr overkropp, stod på gateplan og dansa og feira med Berg og Lode, som begge stod på ein balkong seks etasjar opp.

Glimts fem attståande kampar handlar om å slå nye rekordar. Dei er førebels to mål bak Rosenborgs rekord på 87 mål i Eliteserien i 1997. Den rekorden vart sett på 26 kampar, men Glimt kan overgå RBKs rekordmålsnitt om dei held oppe skåringsfangsten og til slutt hamnar på 101 mål.

Glimt rykte opp til Eliteserien i 2017. Året etter var klubben berre tre poeng over nedrykksplass før det vart sølv i 2019. Mot alle odds gjekk bodøværingane heilt til topps på ein eventyrleg måte i 2020.

Når gullrusen har lagt seg, skal dei ferske seriemeistrane førebu seg på heimekamp mot Rosenborg kommande søndag.

