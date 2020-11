Svensk landslagssjef om kampbonanza: – Det er total galskap

sport

I den nyleg avslutta landslagspausen spelte Sverige tre kampar på sju dagar. Slik kan det òg bli i 2021 når VM-kvalifiseringa tek til. I tillegg er kampprogramma i klubbfotballen tettare enn nokon gong som følgje av utsetjingane viruspandemien har skapt.

Den svenske landslagssjefen er mildt sagt lite begeistra for råkøyret spelarane hans blir utsette for. Tanken på å skulle spele tre viktige VM-kvalifiseringskampar på få dagar har han mildt sagt lite til overs for.

– Dette med tre kampar på ei samling er totalt forkasteleg ut frå perspektivet vårt om å kunne førebu oss på best mogleg måte, sa han under eit digitalt pressemøte måndag.

– Ein treng å gjere ting på treningsfeltet, det går ikkje an å berre snakke om ting teoretisk. Dette rammar oss litt hardare enn andre som har større breidd i troppen. For oss som kanskje ikkje har så mange spelarar på øvste nivå, blir samspelet endå viktigare og moglegheita til å førebu oss på ein god måte kjempeviktig, la Andersson til.

Ute i klubbane går det i tillegg sjeldan meir enn tre dagar mellom kvar kamp for spelarane.

– Det er totalt galskap at dei i prinsippet spelar søndag, onsdag, søndag, tysdag, laurdag. Eg er forundra over at det ikkje har vorte større diskusjonar om dette ut frå eit sportsleg og medisinsk perspektiv, for det er utruleg tøft for spelarane, sa Andersson.

Han håpar at situasjonen i fotballen kan bli normalisert, slik at ein i 2021 kan gå tilbake til to landskampar per samling.

Sverige er òg kvalifisert for EM-sluttspelet neste sommar.

