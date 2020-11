Dansk trenar teke til nåde etter VM-utbrot – tek over Montenegro få dagar før EM

sport

Han tek over landslaget tilø Montenegro som førre veke sparka svensken Per Johansson.

Rasmussen vart stengd ute av Det internasjonale handballforbundet (IHF) med omgåande verknad i desember i fjor. Under ein pressekonferanse i Kumamoto var Rasmussen på krigsstien etter eit VM-tap med det ungarske laget sitt.

– Eg er skuffa over meg sjølv og at vi ikkje i det minste fekk uavgjort. Og eg synest dommarane dei siste ti minutta av kampane var ein skamplett for handballen. Vi vart «fucked» av dommarane, sa danske Rasmussen.

Han var òg svært kritisk mot kampdelegatane som han meinte «for første gong var mot han».

– Eg mista hovudet i ti sekund i ein situasjon som var ekstrem. Eg må seie at eg ikkje eingong hugsar spørsmåla eller heilt kva eg svarte, sa Rasmussen kort etter VM.

Utestenginga vart oppheva av IHF for ikkje så lenge sidan, og Rasmussen leier Montenegro i sitt eige heimland.

– Eg er svært glad for denne sjansen. Ei stund frykta eg at eg ikkje skulle komme tilbake med landslag, seier Rasmussen til fleire danske medium.

Montenegro er i gruppe A i EM og møter Danmark, Slovenia og Frankrike.

Noreg møter mellom anna Montenegro i OL-kvalifiseringa i mars. Turneringa blir spelt i hovudstaden Podgorica.

(©NPK)