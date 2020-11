Etter ny FCK-flause: Den nye trenaren meiner Solbakken-intervjuet påverkar alle i klubben

sport

Solbakkens utblåsing mot klubben han til saman tente i over tolv år som trenar, har sidan fredag vore den store snakkisen i dansk fotball. Og det toppa seg då heile intervjuet med nordmannen vart sleppt søndag kveld.

Sportsleg greidde ikkje FCK å stå i stormen dagen etter. Den sigersvante klubben tapte 1–2 heime mot Randers. Fem av ni seriekampar har enda med null poeng.

– Høyr her, det er klart eg merkar det. Det ville vore merkeleg om spelarane ikkje hadde gått og snakka om det. Alle snakkar jo om det, heile vegen opp igjennom klubben, sa FCKs nytilsette trenar Jess Thorup, ifølgje B.T., etter flausen på måndag.

– Eg kan ikkje underkjenne at alle denne viraken påverkar hovuda til spelarane. Det gjeld alle rundt meg. Eg har ikkje sett intervjuet, for eg visste at det ville skape ein stor virak. Eg konsentrerer meg om å vere fotballtrenar, men det skjer mykje i og rundt laget som eg ikkje har stor innverknad over. Det er ergerleg, la Thorup til.

Solbakken hevdar i det mykje omtalte intervjuet at han fekk beskjed på telefon at han var sparka. Vidare skuldar han FCK-leiinga for å snakke usant om omstenda for avgangen hans og for medvite å snakke ned både han og det han har bygd opp i den danske hovudstaden.

(©NPK)