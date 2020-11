Hergeirsson førebur EM-premiere utan Solberg – Sando «overlukkeleg» over sjansen

sport

Hergeirsson gjekk langt i å stadfeste at det spøkjer for Solberg i kampen mot Polen torsdag neste veke. Det kom fram på eit digitalt pressemøte tysdag.

Györ-målvakt Solberg avla ei positiv koronaprøve tidlegare i november og har vore i karantene etter dette. Ho skal testast på ny i Ungarn tysdag. Først då blir vegen vidare klarare.

På spørsmål frå NTB om Hergeirsson må operere med to planar i tida som kjem, der den eine tek høgd for at Solberg ikkje speler EMs opningskamp, svarer landslagssjefen:

– Vi bør jo ha tenkt tanken, men samtidig føler vi at det framleis er ni dagar til start. Det kjem an på svara i dag, og dei testane ho gjennomgår dei neste dagane. Det er ikkje noko stress rundt dette. Vi førebur oss på å spele utan henne i starten.

Kjem over helga

Hergeirsson avviser at målvaktsituasjonen valdar bekymring.

– Vi er ikkje bekymra på dette tidspunktet. Dette går sin gong. Ho skal testast i dag. Så vil det svaret seie noko om ho kan komme til neste trinn i prosessen som er undersøkingar av lunge og hjarte som dei har rutinar på i Ungarn. Det vil gå føre seg dei neste dagane, sa han.

Når Solberg dukkar opp i Danmark er inntil vidare vanskeleg å seie.

– Eg trur ikkje vi kan rekne med at Silje kjem hit før over helga tidlegast, sa landslagssjefen.

Klubbleiinga i Györ har ikkje svart på NTBs førespurnader om Solberg tysdag.

– Silje er i betring. Svara på desse (testane) vil gi ein peikepinn på kva som skjer vidare. Vi følgjer opp dag for dag, seier landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Overlukkeleg

Solberg er den soleklare førstemålvakta for Noreg, men det er altså uklart om ho i det heile rekk EM-starten.

Emily Stang Sando er den andre målvakta i den norske troppen på 16. Ho spelar i den tyske klubben Bietigheim og har fått mykje ros av handballkjennarar i haust. 31-åringen har berre ein seniormeisterskap bak seg.

– Det har vore ein veldig tøff veg fram til no for meg. Det er jo fordi vi (Noreg) har hatt så mange gode målvakter. Eg er overlukkeleg for å stå her og ha moglegheita, seier Sando til NTB.

Solberg og Sando var norsk keeperpar i store delar av gull-EM i 2014. Sando erstatta den skadde Kari Aalvik Grimsbø tidleg i meisterskapen.

Ute

Vipers-målvakt Katrine Lunde vart uaktuell til meisterskapen då det kort tid før uttaket vart kjent at ho er gravid.

Rikke Granlund (Esbjerg) står som målvaktreserve for Noreg. Det er ikkje heilt utenkjeleg at ho er med i kamptroppen mot Polen i EM-premieren neste veke.

Den polske troppen har vore svært hardt ramma av koronasmitte i oppkøyringa til meisterskapen.

Veronica Kristiansen, som også speler i Györ, har òg vore smitta av viruset, men er friskmeld og på plass i Danmark.

Moa Högdahl blir neste speler inn på det norske spelarhotellet i Danmark. Ho sjekkar inn på tysdag. Ho blir den 19. av 20.

Noreg møter Danmark i to testkampar (onsdag og torsdag) i Vejle.

