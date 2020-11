Nasjonale renn erstattar verdscupen på Lillehammer

sport

Det stadfestar Skiforbundet i ei pressemelding tysdag.

Dermed får noregseliten sjansen til å konkurrere helga 4. til 6. desember, sjølv om det ikkje blir i selskap med konkurrentar frå utlandet.

«Landslagsutøvere som stiller til start i verdenscupåpningen denne helgen i finske Ruka, tar turen», skriv skiforbundet.

Beito-kopi

– Vi er glade for at vi saman med Lillehammer Olympiapark og dei lokale helsestyresmaktene på så kort tid har klart å organisere konkurransar med Noregs beste utøvarar i langrenn, hopp og kombinert med dei smitteverntiltaka som er nødvendig, seier arrangementssjef i Skiforbundet, Terje Lund, i ei fråsegn.

– Etter mykje uvisse og hardt arbeid gjennom hausten er vi utruleg glad for at det blir eit godt alternativ til World Cup, seier administrerande direktør i Lillehammer Olympiapark, Per Olav Andersen

For langrennsløparane blir programmet ein kopi av arrangementa på Beitostølen sist helg. Det blir lagt opp til tre konkurransar på rappen med sprint, 15 kilometer klassisk og 15 kilometer fri teknikk.

I tillegg blir det hopprenn for kvinner to av dagane og dessutan kombinertkonkurransar.

Etterlengta renntilbod

Det siste er spesielt gode nyheiter for Maren Lundby og resten av hoppjentene. Dei har fått utsett verdscupopninga med over ein månad som følgje av at både Lillehammer-renna og dei to verdscuprundane i Japan i januar er anten utsette eller avlyste.

Dei nasjonale renna på Lillehammer blir i så måte kjærkomne konkurransar.

Også dei nest beste langrennsløparane får ekstra moglegheiter til å teste forma og gjere seg aktuelle for å gå verdscuprenn. Noregscupopninga på Gålå kommande helg er avlyst, og mange stod dermed utan renntilbod i tida som kjem.

Arrangementet vil ikkje vere ope for publikum.

