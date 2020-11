Skøyte-VM flytta til Heerenveen i midten av februar

sport

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har jobba med å finne ein alternativ arrangørstad etter at den planlagde meisterskapen i Kina vart stroken frå terminlista, og no har ein landa på at VM blir ein del av «boble»-konseptet for internasjonale skøyteløp i Nederland.

Det fortel ISU i ei pressemelding tysdag.

Dermed blir det fire helgar med skøyteløp i Thialf-arenaen på ein månad:

* EM blir avvikla 15.–17. januar.

* Verdscupstemne 1 følgjer 22.–24. januar.

* Verdscupstemne 2 blir 29.–31. januar.

* VM blir avvikla 11.–14. februar.

Alle verdscupstemne før jul er tidlegare avlyst på grunn av viruspandemien. ISU har òg vedteke å avlyse dei opphavleg fastsette verdscupstemna i Changchun, Kina 17.–18. februar og i Heerenveen 6.–7. mars.

ISU bestemde 13. november at ingen av dei oppsette OL-testarrangementa i Kina før Beijing-OL i 2022 skal haldast i vinter. Det gjeld òg skøyter kortbane og kunstløp.

Forbundet har no bestemt å flytte VM skøyter kortbane frå Rotterdam til Dordrecht og skuva det fram ei veke til 5.–7. mars. Junior-VM kunstløp i Harbin, Kina er avlyst, medan ein framleis jobbar med å gjere om tidspunktet for Grand Prix-finalen i kunstløp, som eigentleg skulle vore i Beijing.

