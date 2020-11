Full krise for Senstad og Polen: Virusmarerittet gir seg ikkje

sport

Onsdag måtte Senstad hente inn spelarar frå Polens rekruttlandslag for å få gjennomført skikkelege treningar.

– Ja, kva skal eg seie? Vi var hardt ramma før pandemien òg. Tre av dei heilt sentrale spelarane mine er skadd og ikkje tilgjengelege for EM. Per i dag onsdag er to av jentene uaktuelle for EM med virussmitte, og eg ventar på svar på koronaprøver for tre andre, seier Senstad til NTB.

Han fekk jobben i august i fjor, men leidde ikkje laget i VM. Der var ikkje Polen kvalifisert.

– To – tre klubblag her i Polen har vore heilt i bakken av viruset, og hos toppklubben var heile spelartroppen og alle trenarar sjuke, seier Senstad.

Han har nesten mista oversikta, men sannsynlegvis er og har til saman 20 spelarar av bruttotroppen hans på 35 til EM vore ramma av covid-19-sjukdom.

Noreg speler opningskamp i EM mot Polen torsdag neste veke.

– Det kan bli eit veldig, veldig tøff meisterskap for oss. Men vi må berre gjere det beste ut av det, seier Senstad på telefon frå Polen.

Tysdag reiser han med troppen til Danmark og rett inn i ein bobletilvære der.

Den norske troppen har hittil sloppe unna med to smitta spelarar: Veronica Kristiansen og Silje Solberg. Førstnemnde er på plass i EM-byen Kolding, medan Solberg kanskje reiser dit søndag eller måndag.

(©NPK)