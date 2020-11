KIL-trenar Nystuen i karantene – mistar sesongavslutninga

sport

Kamprapporten frå oppgjeret på laurdag mellom Kongsvinger og Stjørdals-Blink er oppdatert med Nystuens karantene. Norges Fotballforbunds (NFF) disiplinærutval avgjorde dette tysdag.

Etter 32 minutt i den dramatiske kampen mot Stjørdals-Blink vende Nystuen seg til fjerdedommar Satha Sejoohn Sritharan og sa: «Din arrogante f…». Dommar Harald Røvig Sletner stod tett opptil situasjonen og var raskt ute med det raude kortet.

Nystuen tok over det sportslege ansvaret for Kongsvinger etter at Mika Lehkosuo vart sparka i slutten av september.

Kongsvinger vann kampen mot Sjørdals-Blink 3–2 på overtid og sikra tre poeng som gjer at det er eit tynt håp om å unngå nedrykk for hedmarkingane. Med to kampar igjen ligg laget fem poeng bak kvalifiseringsplass.

Kampane mot Grorud og Ull/Kisa er førebels ikkje fastsett sidan Kongsvinger har fått to koronatilfelle i troppen og er i karantene.

