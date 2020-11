Eckhoff har teke grep etter VM-nedturen – jaktar på revansj mot Wierer

sport

I helga startar verdscupsesongen for skiskyttarane, og 30-åringen Eckhoff er blant favorittane til å vinne samanlagdkonkurransen.

Sist vinter var ho godt i rute til nettopp det. Etter ein litt treg start rada Fossum-løparen opp siger etter siger og tok leiinga i totalcupen kort tid før VM i Anterselva.

Så vart det trøbbel, og resultata svinga. Eckhoff fekk ein virusinfeksjon og vart nummer 18 i det siste løpet sitt før VM. I sjølve meisterskapen i dei italienske alpane gjorde ho det knallsterkt på stafettane, men svikta i dei individuelle konkurransane.

Glapp

På tampen glapp òg samanlagdsigeren i verdscupen med svært knapp margin. Eckhoff erkjenner at ho etter sesongen måtte gjere ein grundig gjennomgang av kva som gjekk gale – og kva ho gjorde riktig.

– Ja, eg har jo analysert sesongen ganske heftig. Eg tok litt fri etter sesongen og gjorde ei grundig evaluering. Eg ser nokre småfeil eg gjer, men eg er veldig glad for at eg har vore i den situasjonen som eg var i. Og eg håpar og trur eg har lært noko, seier Eckhoff til NTB og tek ein kort tenkjepause.

– For det er jo litt drit når det ikkje går akkurat som ein vil. Eg har nokre tankar om at eg i alle fall skal takle det betre dersom det skjer igjen.

Nytt opplegg

Eckhoff fortel at ho har gjort endringar på den fysiske biten i perioden inn mot sesongen. Det handlar mest om at ho har individualisert opplegget ytterlegare.

– Eg har trena meir syklusbasert, altså har eg trena hardt når eg har vore som sprekast. Eg har rett og slett tilpassa det meir etter meg sjølv og kva som er bra for meg, og eg synest det har fungert bra. I tillegg har eg trena meir på det taktiske i løypa og svingteknikk.

– Skytemessig er det jo å få ned tida litt samtidig som ein blir endå meir treffsikker då, skyt ho inn.

Intervjuet med skiskyttarstjerna blir gjennomført digitalt via kommunikasjonsplattforma Teams. Slik har kvardagen vorte midt i koronapandemien.

– Ja, eg lever no isolert, eg. Det er jo litt spesielt, men det trur eg kanskje alle kjenne på no, skiskyttar eller ei, seier Eckhoff om pandemisituasjonen.

– Er du budd på at det blir slik heile sesongen?

– Ja. Men eg pleier jo òg å vere isolert når eg er i sesong. Det einaste som er verkeleg annleis er at vi ikkje veit om det blir mogleg å feire jul, og korleis det blir.

Full fres

Dei norske skiskyttarane reiste til Finland onsdag, og Eckhoff og co. skal vere på reise til den fjerde verdscuphelga for sesongen i austerrikske Hochfilzen er avslutta. Ho er budd på mykje reisetid og ønskjer å gå alle renna ho kan.

– Blir VM eller samanlagdcupen viktigast?

– Det blir nok heile sulamitten. Å gå kvart skirenn og kjempe så godt eg kan. Eg er litt revansjsugen etter førre sesong, seier ein offensiv Eckhoff.

Ho tapte krystallkula på målstreken sist sesong og vil gjere alt ho kan for å nekte italienaren Dorothea Wierer ein tredje strake samanlagdtittel.

– Eg håpar eg kan klare det. No kan vi stryke litt fleire renn òg. Dersom eg hadde fått gjort det i fjor, hadde eg vunne.

Ho siktar til ei endring Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har gjort som eit koronatiltak. I samanlagdcupen kan ein stryke sine fire svakaste løp, mot to tidlegare.

Det står att å sjå om det vil vere til fordel for Eckhoff eller nokon andre løparar. Fossum-løparen kan i alle fall melde om at ho har lagt ned jobben som skal leggje grunnlaget for å vere best gjennom vinteren.

– Eg synest eg har gjort mykje bra på trening. Eg har fått lagt ned mange gode hardøkter, og eg har opplevd fantastiske forhold i Italia. Så eg kan ikkje seie at eg har gjort ei dårleg oppkøyring. Eg vil vel heller seie at ho har vore ganske bra.

