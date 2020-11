Maradonas advokat krev at dødsfallet blir etterforska

sport

Det skriv han i eit innlegg på Instagram dagen etter at fotballegenda gjekk bort.

– Det tok ambulansen meir enn ein halvt ime å komme fram. Det er kriminell idioti, skriv Morla i innlegget.

Han legg vidare til at dette ikkje kan ignorerast, og at han derfor vil be om at det blir igangsett ei etterforsking.

Advokaten og Maradona-vennen skuldar helsepersonell for ikkje å ha behandla fotballikonet i dei siste 12 timane før 60-åringen vart funnen i heimen sin.

Det skal ha vorte gjort gjentekne forsøk på gjenoppliving utan at dette lykkast då Maradona vart ramma av eit hjarteinfarkt.

