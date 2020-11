Nossums siste virustest var negativ – løparane får gå verdscupopninga

sport

Skiforbundet stadfesta torsdag morgon at Nossum gav frå seg ei positiv virusprøve ved framkomst til Finland onsdag ettermiddag. Umiddelbart vart det teke ein ny test for å kontrollere resultatet.

Svaret på han fanst torsdag formiddag. Det var negativt.

– PCR-testen som vart teken av Eirik Myhr Nossum er no stadfesta negativ. Dette betyr at antigentesten som vart teken først blir sett på som falsk positiv, seier landslagslege Øystein Andersen i ei fråsegn.

– Eirik er frisk og fin utan noka form for symptom. Vi har fått beskjed om at finske styresmakter ikkje pålegg verken Eirik eller oss andre nokon ekstra restriksjonar, og vi kan planleggje for skirenn, legg han til.

Får trene

FIS-direktør Pierre Mignerey stadfestar overfor NRK at dei norske løparane no har klarsignal til å trene i løypene i Ruka.

Skiforbundet skriv at trening og konkurransar no blir gjennomførte som opphavleg planlagt for dei norske langrennsutøvarane i Ruka.

Den norske utøvartroppen og store delar av det andre støtteapparatet vart sett i karantene umiddelbart etter at resultatet av Nossums første test vart kjent.

Unntaket er tre personar i støtteapparatet som kom Finland i bil.

Ingen andre knytte til langrennslandslaget testa positivt ved framkomst til Ruka.

Strengt regime

– Fokuset vårt er å få best mogleg oversikt over situasjonen og moglege konsekvensar av den positive prøva. Vi følgjer alle gjeldande retningslinjer etter det som har skjedd, og vi steller oss til finske styresmakter, sa landslagslege Øystein Andersen torsdag morgon.

Dei norske utøvarane i hopp og kombinert er ikkje ramma og følgjer planlagt program i Ruka.

Det er lagt opp til eit svært strengt smittevernregime rundt langrennsløparane under verdscupopninga i Finland.

(©NPK)