Svensk Johaug-rival: – Skisporten er ikkje lik seg sjølv utan Noreg

sport

Torsdag vart det klart at landslagstrenar Eirik Myhr Nossum gav frå seg ein positiv koronatest etter framkomst til Finland onsdag.

Umiddelbart vart det norske laget plassert i karantene i påvente av svaret på kontrollprøva til trenaren. Den finst seinare torsdag.

I den svenske leiren kom meldinga om Nossums positive test som ei stor overrasking. Linn Svahn håpar ikkje situasjonen tvingar det norske laget til å melde avbud til opningsrennet til helga.

– Skisporten er ikkje lik seg sjølv utan Noreg, seier ho til Aftonbladet.

– For sporten si skuld og for arrangementet vil eg at Noreg skal stille opp med full tropp. Vi vil ha konkurranse, legg ho til.

Verdscuprenna i Ruka blir innleidde fredag.

