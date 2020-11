To nye eliteseriekampar i fotball flytta

sport

Norges Fotballforbund stadfestar flyttinga av kampane på nettsidene sine onsdag.

Bakgrunnen er at Vålerenga kvinnelag skal avslutte sesongen i Toppserien mot Arna-Bjørnar på heimebane søndag 6. desember. Same dag vart også møtet til herrelaget med Rosenborg plassert då NFF nyleg presenterte det justerte opplegget sitt for eliteserieavslutninga.

For å unngå kampkollisjon blir no Rosenborg-kampen lagd til måndag 7. desember klokka 18.

Som ei følgje av dette blir òg bortekampen til Oslo-klubben mot Viking flytta frå onsdag 9. desember til torsdag 10. desember klokka 18.

(©NPK)