Trenarprofil vil frede Maradonas draktnummer: – Den finaste hyllesta vi kan gi han

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om Maradonas bortgang. Argentina-legenda vart 60 år gammal.

– Det er veldig sørgjelege nyheiter. Eg vil at Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) fredar nummer 10 for alle lag i alle turneringar. Det vil vere den finaste hyllesta vi kan gi han. Han er eit utruleg stort tap for fotballverda, sa Marseille-trenar André Villas-Boas, ifølgje Marca og andre medium, etter eit 0-2-tap heime mot Porto.

Som i dei andre meisterligakampane på onsdag vart det halde eitt minutts stille for å minnast Maradona i den franske hamnebyen.

Etter at dødsfallet vart kjent, strøymde folk til Maradonas tidlegare heimearenaer i både Napoli og Buenos Aires. Han blir særleg huska for måten han stod i spissen for Napolis stordomstid, som inkluderte to Serie A-titlar (1987 og 1990).

No ligg det an til at den italienske storklubben får eit nytt stadionnamn. I så fall blir Stadio San Paolo bytt ut med Stadio Diego Armando Maradona.

