Viruskaos blant skiskyttarane – positive testar hos fem nasjonar

Det opplyser Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU).

Alle utøvarar og støtteapparata deira skal gjennom omfattande testing i forkant av opningsrenna i Kontiolahti. Den første testrunden har så langt enda med positive prøvar hos fem nasjonar.

Onsdag kveld stadfesta IBU at laga frå Russland, Latvia og Moldova er ramma. Torsdag blir det opplyst at ytterlegare testar har gitt positive prøver òg i den franske og rumenske leiren.

«Dei aktuelle personane er underretta og isolert», skriv IBU.

Babikov testa positivt

Det internasjonale forbundet opplyser vidare at det er konkludert med at smittesituasjonen i Frankrike ikkje utløyser noka form for karantene.

Vidare heiter det at finske helsestyresmakter er informerte om situasjonen, og at dei vil vedta kva som skal skje vidare i saka.

Det russiske skiskyttarforbundet stadfestar på Instagram-kontoen sin at profilen Anton Babikov og tre medlemmer av det medisinske apparatet har testa positivt på koronaviruset.

Heile den russiske troppen skal vere isolert på hotellet sitt.

Sa nei til svenskane

IBU opplyser at i tilfelle der det blir påvist smitte i troppen eller blant støtteapparatet til ein skiskyttarnasjon, blir aktuelle personar umiddelbart sett i isolasjon.

Deretter overtek nasjonale styresmakter den vidare handteringa. Det er såleis ikkje det internasjonale forbundet som vedtek kva for nokre praktiske konsekvensar ein positiv test vil få for utøvarane og laga.

I samband med verdscuprenna i alpint i finske Levi sist helg hamna det svenske kvinnelandslaget i karantene som følgje av påvist koronasmitte hos ein lagleiar. Svenskane håpa likevel å stille utøvarane til start, men finske styresmakter sa nei.

