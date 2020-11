«Sjølvmord» å springe maraton i New Delhi

sport

– Det vil vere sjølvmordarisk for løparar å stille til start no. Det er så høgt nivå av forureining, og det er i tillegg risikoen for koronasmitte, seier Arvind Kumar i Lung Care Foundation til AFP.

Verdsrekordhaldar Brigid Kosgei frå Kenya og etiopiske Andamlak Belihu er blant 49 eliteløparar som er påmelde halvmaraton søndag.

I tillegg blir det arrangert eit virtuelt løp for amatørar og mosjonistar.

New Delhi er kjend som den mest forureina hovudstaden i verda. India har heller ikkje kontroll på koronasituasjonen, med meir enn 500.000 tilfelle registrerte berre i New Delhi.

(©NPK)