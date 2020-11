Svensk knockout i Ruka – Udnes Weng beste norske

sport

Svahn drog frå i den siste bakken og var best på oppløpet. Ho vann føre Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

– Eg er glad for å innleie sesongen med siger, og eg kjende at eg trong å forsvare den raude vesten frå sist sesong. Det er herleg å vinne på direkten, sa 20 år gamle Svahn etter den fjerde verdscupsigeren sin.

Beito-vinnaren Lotta Udnes Weng vart beste norske på 4.-plass. Ane Appelkvist Stenseth var best i prologen, men måtte nøye seg med 5.-plass i finalen. Ho vart nummer fire i Ruka sist sesong.

Karrierebeste

Lotta Udnes Weng vart norsk meister for to år sidan og virkar å ha teke store steg føre denne sesongen.

– 4.-plass er karrierebeste, og det skal eg ta med meg. Det er ein liten bismak at det berre er éi plassering som skil det frå ein jubeldag, men eg får gle meg over framgangen, sa 24-åringen frå Nes.

Udnes Weng likte ikkje at det var blågult over heile pallen.

– Det er like kjipt for oss som for dei som ser på TV, men vi kan ikkje gjere anna enn å prøve å slå dei neste gong, sa Noregs beste.

Framleis favoritt

Anne Kjersti Kalvå fekk Ruka-billett på overtid og tok seg vidare frå kvartfinalen på tid. 28-åringen vart nummer seks i det første semifinaleheatet, og dermed var det over og ut.

Therese Johaug rauk ut etter sisteplass i det første kvartfinaleheatet, men er framleis favoritt til å ta samanlagtsigeren i minitouren etter dei 10 kilometrane jaktstart i fri teknikk på søndag.

– Det var hardt, og eg gjekk mot sterke utøvarar. I dag var eg ikkje betre. Eg får tukte dei i morgon, sa Johaug til NRK.

Slått ut

Tiril Udnes Weng, Hedda Østberg Amundsen, Anna Svendsen og Mathilde Myhrvold rauk alle ut i kvartfinalen.

Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng tok seg ikkje vidare frå prologen. Noreg stilte utan den beste sprintaren sin, Maiken Caspersen Falla.

Laurdag står 10 kilometer klassisk på programmet i Ruka-trippelen.

