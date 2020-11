To nye skiskyttarnasjonar med positive virusprøvar – kaoset held fram

sport

Det stadfestar Det internasjonale skiskyttarforbundet dagen før verdscupsesongen blir innleidd i finske Kontiolahti.

Torsdag vart det kjent at personar knytte til landslagsleiren til Russland, Latvia, Moldova, Romania og Frankrike hadde gitt frå seg positive virustestar. Fredag er to nye nasjonar ramma.

Det gjeld altså Polen og Italia.

Det internasjonale forbundet opplyser at dei aktuelle personane er informerte om resultata og plasserte i isolasjon.

Vidare er det klart at tre personar som torsdag testa positivt i det russiske laget, er sette i karantene i sju dagar frå dagen då testen vart avlagd. Ytterlegare tre russiske nærkontaktar er av finske helsestyresmakter pålagde karantene på ti dagar.

Ukjent tal

Kor mange positive virusprøvar dei har i den italienske og polske leiren, er ikkje kjent. Torsdag skal likevel talet på positive prøver hos dei fem andre nasjonane ha vore 15. Berre to av desse skal ha vore utøvarar.

Det russiske skiskyttarforbundet stadfesta på Instagram-profilen sin at Anton Babikov er smitta. Han kjem dermed etter alle solemerke ikkje til start i helgas renn i Kontiolahti.

Der blir heller ikkje dei slovakiske utøvarane å sjå. Som følgje av smitte i troppen før avreise fekk ikkje løparane frå Slovakia grønt lys for å reise til Finland.

Mange av nasjonane er innkvarterte på same hotell i Kontiolahti.

I den norske skiskyttarleiren har det så langt ikkje vore positive virusprøvar. Landslagssjef Per-Arne Botnan sa torsdag til NTB at han innser at risikoen for å bli smitta er til stades.

– Det skal kanskje godt gjerast at det ikkje blir nokon positive testar i det heile med så mange folk. Det viser at det er viktig med testing på plassen ein kjem til, sa han.

Frankrike slepper karantene

IBU opplyste torsdag at finske helsestyresmakter hadde konkludert med at smittesituasjonen i den franske leiren ikkje utløyser noka form for karantene for dei involverte.

I tilfelle der det blir påvist smitte i troppen eller blant støtteapparatet til ein skiskyttarnasjon, blir rutinemessig aktuelle personar umiddelbart sett i isolasjon.

Deretter overtek nasjonale styresmakter den vidare handteringa. Det er såleis ikkje det internasjonale forbundet som vedtek kva for nokre praktiske konsekvensar ein positiv test vil få for utøvarane og laga.

