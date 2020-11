Trippel norsk i Ruka – Valnes tukta sjølvaste Klæbo

sport

Valnes var sterkast i den siste bakken og spurta best. Han låg like bak Klæbo då den siste bakken kom, og dei fleste trudde at Klæbo ville stikke ifrå med dei berømte klyva sine.

I staden var det Valnes som var raskast og sterkast opp bakken, og han tok seg forbi Klæbo.

– Dette er stort, og det gir mange tankar. Det er ikkje lenge sidan eg var ein liten gut som sat inne og såg på langrenn på TV, og som gjekk ut for å gå på ski etterpå. Eg har hatt trua på at eg kunne ta Klæbo, og i dag klaffa det skikkeleg, sa Valnes til NRK.

Valnes tok den første individuelle verdscupsigeren sin. Det er to år sidan Klæbo har tapt ein liknande sprint.

– Dette vart ein ny stor dag i Ruka, og det er alltid artig når ein ny mann klatrar øvst på ballen. Erik har gått gradene og har berre vorte sterkare og sterkare. Han har nærma seg Klæbo i heile år, sa sprintlandslagstrenar Arild Monsen til statskanalen.

Sterk duo

Klæbo og Valnes vart nummer éin og to i sprintverdscupen sist sesong, og dei vart òg nummer éin og to under den nasjonale opninga på Beitostølen sist helg.

Emil Iversen enda på 3.-plass i Ruka fredag. Håvard Solås Taugbøl vart nummer fem.

– Dei to føre er betre. Det er kjempeartig å bli nummer tre, sa Iversen.

Sindre Bjørnestad Skar og Pål Golberg vart begge for lette i semifinalen og rauk ut der.

Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Hans Christer Holund vart slått ut etter prologen.

