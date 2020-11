Viking-fansen protesterte mot trenarsparking

sport

Tribunane på arenaen var prydd med fleire klare og kritiske meldingar retta mot klubbleiinga, skriv VG. Berntsen fekk òg støtte.

Styreleiar Roar Åkerlund i Vikinghordene stadfestar at det var supporterklubben som hengde opp bannera. Der blir det mellom anna teke til orde for at styreleiaren til eliteserieklubben Thor Steinar Sandvik må gå av.

– Vi følte det var plikta og retten vår å seie ifrå om at nokon har teke ei dårleg avgjerd, for å seie det sakleg, seier Åkerlund til VG.

Sandvik vil ikkje uttale seg om saka til avisa.

Torsdag vart det kjent at Bjarne Berntsen ikkje får halde fram som Viking-trenar etter inneverande sesong. Kontrakten blir dermed terminert eitt år før han har utløp.

