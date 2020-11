Cavani i trøbbel etter rasistisk kommentar på Instagram

sport

Ifølgje Sky Sports har FA reagert etter at Cavani i ei Instagram-historie kommenterte ei melding frå ein supporter med orda «Gracias negrito».

Instagraminnlegget har seinare vorte sletta.

Cavani kom inn som innbytar i andre omgang då Southampton leidde 2–0 over Manchester United, men sørgde for to mål og ein målgivande pasning då United snudde kampen og vann.

Det engelske fotballforbundet har ifølgje The Telegraph stadfesta at dei vil undersøkje saka og be om forklaring frå Cavani. Avisa skriv at uruguayanaren brukte det same språket som Luis Suárez brukte i 2011 og at Cavani risikerer utestenging i fleire kampar. Suárez vart stengd ute i åtte kampar.

Manchester United har førebels ikkje kommentert saka.

