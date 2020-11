Grosjean etter krasjen: Vernebøyel redda livet mitt

sport

Franskmannen har uttalt seg frå sjukehuset. I ein video på Instagram-kontoen hans takkar han det nye vernet som vert kalla halo. Det er ein bøyel som vernar hovudet til førarane i cockpiten.

– Eg var ikkje for haloen for nokre år sidan, men eg synest det er fantastisk at han er teken inn i formel 1, og utan han ville eg ikkje vore i stand til å prate med dykk i dag, seier 34-åringen i videoen.

Bileta frå Bahrains Grand Prix var dramatiske etter krasjen, der store flammar stod opp frå bilen til franskmannen. Grosjean kunne likevel gå bort på eigne bein før han vart frakta vekk i ambulanse. Videobileta viser at bilen var i full fyr då Grosjean vart redda ut av han. Grosjean var i flammane i over 20 sekund før han kom seg ut.

Haloen vart innført i formel 1-bilane i 2018 for å sikre førarane mot å bli trefte av gjenstandar som delar av dekk eller andre lause gjenstandar.

Laget til Grosjean, Haas, opplyste søndag at franskmannen har pådrege seg mindre brannskadar på hendene og føtene og kanskje eit brekt ribbein.

