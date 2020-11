Jiménez måtte opererast for kraniebrot

sport

«Raúl har det komfortabelt etter ein operasjon i går kveld, som vart gjennomført på eit sjukehus i London. Han har sett partnaren sin, Daniela, og no kviler han. Han vil bli liggjande til observasjon i nokre dagar mens han startar rehabiliteringa si», opplyser Wolves på nettstaden sin.

I den same meldinga kjem det fram at Jiménez pådrog seg eit kraniebrot i den harde samanstøyten med Arsenal-forsvararen David Luiz.

Det er ikkje opplyst noko rundt alvorsgrada av skaden, men det er grunn til å tru at Wolverhampton-spissen er ute av spel i ein lengre periode.

«Klubben ønskjer å takke det medisinske apparatet til Arsenal, helsepersonellet, sjukehuspersonellet og kirurgane som, gjennom sin dugleik og raske reaksjon, var til så stor hjelp», skriv Wolverhampton og legg til at Jiménez og familien hans får ro og rom til å vere for seg sjølve fram til ei ny oppdatering kjem.

Samanstøyten med Luiz skjedde berre fem minutt ut i kampen på søndag. Jiménez vart liggjande urørleg på bakken etter duellen, og han vart frakta ut av banen på båre.

Det vart samtidig meldt, undervegs i kampen, at han var medviten på sjukehuset og kunne kommunisere.

David Luiz fullførte første omgang med bandasje rundt hovudet, men vart teken av i pausen. Arsenal vart av enkelte kritiserte for å la brasilianaren spele vidare, men manager Mikel Arteta insisterte på at han vart klarert i samsvar med protokollen for hovudskadar.

(©NPK)