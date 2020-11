Klæbo tek koronaomsyn – droppar verdscupen ut 2020

sport

Det betyr at han ikkje går renn dei kommande verdscuprenna i Davos 12.–13 desember og Dresden 19. og 20. desember.

Klæbo stiller truleg på 15 kilometer i fri teknikk i det nasjonale rennet på Lillehammer til helga.

Det er koronapandemien som har fått Klæbo til å ta den avgjerda han har teke, ifølgje ei pressemelding sendt av pappa Haakon Klæbo måndag.

– Eg har følt på dette ei stund. Det starta i samband med verdscupavslutninga førre sesong. Uvissa vart ytterlegare forsterka gjennom opphaldet i Ruka. Det verka tryggare før vi reiste enn det som vart situasjonen i Finland. Eg føler at ski og konkurransar blir lite viktig i forhold til den pandemien som no herjar over heile verda. Alle må gjere sitt – og kva dei meiner er riktig. Dette er viktig og riktig å gjere for meg, seier Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldinga.

Klæbo vart nummer to i sprinten i verdscupopninga i Ruka. Han følgde opp med overlegen siger på 15 kilometer klassisk og vann Ruka-trippelen samanlagt etter å ha komme først til mål under jaktstarten på søndag.

Frykt

Klæbo har lenge spekulert i kor aktiv han skal vere i verdscupen denne sesongen. Det er VM i Oberstdorf i februar/mars som er det store målet.

– Eg føler det er heilt feil å reise til internasjonale destinasjonar i desse tidene. Det inneber kontakt med mange menneske. Det inkluderer fly, buss, flyplassar med meir. Eg vil ikkje utsetje meg for dette. For meg blir det heilt feil. Det tek eg konsekvensane av, og eg hoppar av for denne gongen.

I pressemeldinga blir det poengtert at sjølv renn for juniorar i Trøndelag blir stansa av omsyn til smittevernet. Klæbo føler at det blir feil å halde fram reisinga til verdscuprenn, og han vil ikkje ta den risikoen det inneber.

– No kjem eg først og fremst til å trene heime i Trondheim og dessutan noko på Skeikampen. Eg kjem til å ha kontakt med færrast mogleg folk og gjere mitt for at færrast mogleg skal bli smitta. Det er det minste eg kan gjere, seier han.

Uvisse

Det står att å sjå om det blir arrangert noko Tour de Ski med planlagd start i Val Müstair i Sveits 1. januar.

– Først må vi sjå om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må eg vurdere om eg deltek. Det vil avhenge av smittesituasjonen, seier Klæbo.

Han kjem likevel til å satse på VM i Oberstdorf som blir arrangert frå 23. februar til 7. mars.

– Eg satsar mot VM i Oberstdorf, der eg har ambisjonar om å prestere på mitt aller beste. Det blir det sportslege store målet i sesongen. No skal eg trene godt mot nettopp det målet, så får vi sjå korleis covid-19-situasjonen er når den tid kjem. Eg vil gjere ei ny vurdering før den tid, seier han.

