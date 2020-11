Maradonas lege sikta for aktlaust drap

sport

Ifølgje avisa vart det søndag gjennomført ransaking i heimen til legen, Leopoldo Luque, og på legekontoret hans. Luque var den private legen til Maradona og behandla han fram til han døydde onsdag.

Luque var òg legen som behandla Maradona då han vart operert for hjerneslag tidlegare i månaden.

Ifølgje Clarín blir Luque etterforska for aktlaust drap og for å ha etterlate nokon i hjelpelaus tilstand. Strafferamma for begge siktingane er fengsel frå to til seks år.

– Veit du kva eg er skuldig i? sa ein gråtkjøvd Luque etter siktinga.

– (Eg er skuldig) i å ha elska han, teke vare på han, ha forlengt livet hans og for å ha forbetra det mot slutten.

Luque sa han gjorde alt han kunne for Maradona og såg på seg sjølv som ein venn av fotballegenda, som han såg på som ein far, ikkje ein pasient.

Ba om innsyn i medisinar

Ransakinga søndag kjem etter at døtrene til Maradona Dalma, Giannina og Jana kravde innsyn i kva medisinar Luque og legeteamet hans skreiv ut til Maradona i dei siste månadene av livet hans. Det er venta at Luque vil bli avhøyrt søndag eller måndag.

Over 30 politifolk deltok i rassiaen på søndag, der Maradonas medisinske journal var blant tinga dei lette etter.

Maradona skal fleire gonger ha insistert på å reise frå sjukehuset etter operasjonen for hjerneslag i starten av november.

– Vanskeleg å handtere

– Han kan vere veldig, veldig vanskeleg å handtere, men denne gongen må vi stå imot, sa Luque til den spanske avisa Marca fire dagar før Maradona vart utskriven.

– Diego ønskjer å dra, og vi evaluerer om han kan skrivast ut i morgon (tysdag) eller sannsynlegvis onsdag. Vi må studere dei medisinske parametrane, men framgangen er verkeleg bra, sa Luque to dagar seinare.

Då Maradona endeleg vart utskrivne, sa legane at han skulle sendast rett på avvenning for alkoholavhengigheit.