Bjervig med klart krav: FIS må ta grep, og Tour-programmet må endrast

sport

Fredag vart det gjennomført eit «koronamøte» i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter at fleire land har retta skarp kritikk mot rennprogram og smittevernrutinar i etterkant av verdscupopninga i Finland.

– FIS må ta meir eigarskap og passe på at arrangørane gjer som (smittevern) protokollane tilseier, seier langrennssjef Espen Bjervig til NTB.

FIS-reglementet tilseier at det er den enkelte arrangøren og nasjonale forbund som har ansvaret for eige arrangement, men Bjervig – med støtte frå dei nordiske kollegaene sine – meiner at dette ikkje held.

– FIS må ta grep, seier han.

Éin arrangør av Tour de Ski?

Noreg, Sverige og Finland kravde fredag på nytt at talet på arrangørstader under Tour de Ski må ned. Dersom det ikkje skjer endringar, blir det neppe nordisk deltaking.

– Helst éin (arrangør). Kanskje må dette bety færre konkurransar, seier Bjervig.

Medan Noreg, Sverige og Finland er samde, innrømmer Bjervig at det er ein kulturforskjell til nasjonane elles i Europa.

– Det er ikkje så lett å seie til ein sveitsar at det er veldig skummelt å reise til Sveits, seier han.

Nytt møte tysdag

Første del av Tour de Ski skal etter planen arrangerast i Val Müstair i Sveits frå 1. til 3. januar. Toblach og Val di Fiemme i Italia er resten av stadene for Tour de Ski-etappar.

Det er ikkje venta nokon avklaringar rundt Tour de Ski før verdscupkomiteen i FIS møtest tysdag. Problema har tårna seg opp for FIS etter at Noreg, Sverige og Finland alle har gitt beskjed om at dei ikkje stiller løparar til verdscuprenna i Davos og Dresden dei kommande helgane.

Noregs fremste herreløpar, Johannes Høsflot Klæbo, sa til Adresseavisen torsdag at han er spent på kva grep FIS vil ta med Tour de Ski.

– No som Sverige og Finland òg har droppa verdscuphelgane før nyttår, antek eg at det vil takast grep. Det er vel ein del møte i desse dagar, sa Klæbo, som meiner at den beste løysinga er å halde Tour de Ski berre på éin stad.

Leiarar i fleire nasjonar har uttrykt irritasjon over det som opplevast som mangel på dialog om opplegget for dei kommande verdscupkonkurransane

Håper FIS lyttar

FIS har på si side kritisert nasjonane som no vel å ikkje sende løparar til renna i Sveits og Tyskland.

Sveriges landslagssjef Anders Byström sa før møtet på fredag at han forventar at FIS-toppane lyttar til innspelet i dei nordiske landa.

– Eg håpar verkeleg at FIS tek til seg alle tilbakemeldingane som har komme den siste tida, sa Byström.

Samtidig som det rår stor uvisse rundt langrenn, blir konkurransane avvikla i dei andre FIS-greinene og skiskyting som planlagt. Byström meiner skiskyting er i ein betre situasjon, fordi det internasjonale forbundet (IBU) har ansvar for alle verdscupkonkurransane.

– I langrenn er det kvar arrangør eller kvart nasjonale forbund som «eig» konkurransane. Det gjer det vanskelegare for FIS å gripe inn, konkluderer han.

FIS meiner dei tek smittevern på alvor.

– Vi jobbar hardt med arrangørane og dei lokale forbunda og styresmaktene for å sikre at dei nødvendige tiltaka er på plass for å sikre trygge konkurransar, sa renndirektør Pierre Mignerey til NTB tidlegare i veka.

(©NPK)