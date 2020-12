EM ramma av endå ein positiv koronatest hos Serbia: EM-arrangøren skjelv

sport

Det er dårleg nytt for EM.

Kampen mot Nederland vart allereie torsdag kveld utsett til laurdag. Kampen skulle etter planen vore spelt fredag.

No er den ferske koronapositive spelaren og romvenninna hennar sette i isolasjon. Resten av laget er også isolert og må til koronatest laurdag.

Reglane under EM betyr at spelarar og leiarar som viser negativ prøve, slepp ut av isolasjonen.

«For å opprettholde sikkerheten for spillerne følges smittevernprotokollen til punkt og prikke», melde EHF fredag morgon.

EHF er redd at smitteutbrot kan skape trøbbel for gjennomføringa av kampane, og at det vil gi arrangementsmessige utfordringar.

Utsetjinga av kampen Serbia–Nederland gjer at desse laga vil spele kamp både laurdag og søndag. Det er ei belastning verken spelarane eller leiarane set pris på. Det er ikkje mange ledige dagar å flytte kampane til. Det nye tilfellet i Serbia-troppen skaper ei lita krise for arrangøren.

Kva skjer vidare? Og kan ein vente eit større utbrot i den serbiske troppen?

– Vi er sjølvsagt nervøse, sa Danmarks handballpresident Per Bertelsen til avisa Ekstra Bladet.

Det var før Serbia fekk ein ny positiv test.

Spent

Noregs landslagssjef Thorir Hergeirsson sa rett før EM at han var «veldig spent» på korleis det ville gå med tanke på smitte i laga.

– Eg trur alle er spente på dette. No ser det ut til at dersom vi kjem oss ei god veke inn i dette, så kjennest det trygt. Den største risikoen er nok dei dagane då alle laga kjem. Så ja, eg er litt spent, men eg er likevel ganske roleg. Det er jo også det einaste eg kan gjere, sa landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til NTB.

Bur saman

Ungarn og Kroatia er dei to andre nasjonane i gruppe C. Dei speler i same by (Kolding) som Noreg. Laga er også innlosjerte på det same hotellet.

Resten av troppen hos Serbia hadde negative testar torsdag, men må sitje på hotellrommet til dei viser ein ny negativ runde.

Serbarane skulle spele mot Nederland fredag, men kampen er flytta fram eit døgn og går no etter planen laurdag kveld.

Den serbiske troppen skal også koronatestast igjen på morgonen same dag.

Tidlegare i EM var det eit tilfelle av positiv test hos ein rumensk spelar. Vedkommande er framleis isolert medan resten av laget torsdag spelte mot Tyskland og tapte 19–22.

