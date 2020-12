sport

Det skriv EHF i ei pressemelding måndag. Det gjeld Tsjekkia, Spania, Serbia, Kroatia og Russland.

Forbundet stadfestar overfor NTB at åtvaringa til russarane kjem av at trenaren deira (Ambros Martín) helste på den russiske handballpresidenten etter ein kamp for eit par dagar sidan.

Martin braut der fleire av reglane som er laga med tanke på å hindre eventuell koronasmitte.

Det er teke til orde frå fleire handballekspertar at Martín burde bli utvist av EM eller bli pålagt ein saftig bot, men han slepper altså unna med ei åtvaring.

Noregs landslagssjef Thorir Hergeirsson kommenterte saka kort på ein digital pressekonferanse måndag.

– Kva skal eg seie? Eg verken set eller handhevar reglane. Eg er berre ein drope i eit stort hav, sa islendingen på spørsmål om signaleffekten ved å berre gi ei åtvaring etter regelbrotet.

Hyppig

EHF skriv samtidig i pressemeldinga at åtvaringane som har vorte gitt, er dei einaste som blir gitt til nasjonane. Alle nye brot på smittevernprotokollen vil medføre inndrege akkreditering og utestenging frå meisterskapen.

Det er ifølgje EHF avlagt 3400 koronatestar under den første EM-veka, og tre utøvarar har fått tilbake positive prøver. Det dreier seg om spelarar hos Romania og Serbia.

Det står att to veker med kampar i handball-EM der finalen blir spelt 20. desember.

