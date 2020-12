Lunde inn i den norske EM-troppen: Klar for den 300. landskampen sin

sport

Dermed er vel 40 år gamle Lunde tilbake i meisterskap. Ho deltok ikkje i VM i fjor då ein alvorleg kneskade stoppa henne.

Ut av troppen går Emily Stang Sando. Noreg har vunne sine to første kampar i meisterskapen og er gullfavoritt nummer éin.

Lunde var ikkje teken ut blant dei mest aktuelle 20 spelarane, men ho stilte seg til disposisjon etter at ho mista eit ufødt barn for nokre veker sidan.

– Eg har fått veldig positive tilbakemeldingar frå Katrine og Lene Rantala (tidlegare dansk toppmålvakt) i det siste. Reint spelemessig og fysisk er ho i stort sett i kampform. Ho kan sakne den ypparste spissen. Det er litt forskjell på å møte verdas kanskje beste rekruttar (Noreg) på trening og Cristina Neagu (Romania) i kamp, sa målvakttrenar Mats Olsson til NTB søndag.

Nærmar seg

Karoline Dyhre Breivang har flest landskampar med 305. Det tangerer Lunde om ho er med i resten av EM.

Silje Solberg kom til Danmark laurdag, og det er venta at ho blir speleklar på nokre dagar. I så fall kan det gå mot at det blir henne og Lunde som avsluttar EM som målvakter for Noreg.

Der blir finalen spelt 20. desember. Noreg har sju EM-titlar hittil. Den første kom i 1998.

Dersom Noreg slår Romania, er laget sikra eit perfekt utgangspunkt før hovudrunden. Det betyr i så fall at Noreg startar med fire poeng i ryggen før dei tre neste kampane.

(©NPK)