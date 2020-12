NIF pålagt milliongebyr for personvernbrot

sport

Det opplyser NIF i ei pressemelding. Gebyret er for brot på personvernforordninga. NIF vart i desember i fjor varsla om at personopplysningar var tilgjengelege utan tilgangskontroll via ei IP-adresse. Varselet kom frå tryggingsstyresmaktene i Irland via Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

– NIF beklagar på det sterkaste at denne hendinga skjedde, og ikkje minst omfanget av dei opplysningane som vart eksponerte eksternt. Samtidig er eg trygg på at dei tiltaka vi sette i verk i etterkant av hendinga, minimerer risiko for at dette kan skje igjen, seier generalsekretær Karen Kvalevåg i idrettsforbundet.

3,2 millionar personar

Datatilsynet grunngir vedtaket sitt med at NIF har gjort seg skuldig i eit klart brot på fleire grunnleggjande plikter om behandling av personopplysningar som i hovudsak omfattar kontaktopplysningar og opplysningar om fødselsdato og klubbtilhøyrsel for 3,2 millionar personar.

Datatilsynet legg spesielt vekt på at personopplysningane var eksponerte i 87 dagar, som tilsynet vurderer som ein «betydeleg periode». Tilsynet meiner òg at det er «svært skjerpande» at det i nesten ein halv million av tilfella dreidde seg om personar i alderen 13 til 17 år.

– Urimeleg

NIF synest gebyret på 2,5 millionar kroner er urimeleg.

– Norges idrettsforbund tek Datatilsynets grunngiving for utferding av gebyr til etterretning, men vil samtidig ta ei vurdering av storleiken på gebyret, som vi oppfattar som urimeleg høgt. Dette kjem mellom anna av uvisse om Datatilsynet har nytta relevant inntektsgrunnlag i utrekninga av gebyret, og at konsekvensane av hendinga mest sannsynleg har vore minimale for dei ramma, seier Kvalevåg.

