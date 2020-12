Nestvold-Haugen beste nordmann på 7.-plass – fem blant topp 15

sport

Det var svært tett mellom køyrarane i snøvêret i Santa Catarina, og 33 år gamle Nestvold-Haugen hadde berre 16 hundredels sekund opp til 2.-plass. Marco Odermatt forsvarte leiinga frå 1. omgang, og sveitsaren var heile 73 hundredelar føre USAs Tommy Ford på 2.-plass.

– Det er ikkje så ofte at eg er så skuffa etter ein 7.-plass som dette, men eg trefte akkurat ikkje med eit par svingar der før overgangen. Kanskje vart det litt for «pent». Normalt skal slik køyring halde til ei topplassering, men det er tett i storslalåm for tida, sa Nestvold-Haugen til NRK.

Atle Lie McGrath køyrde seg opp frå 25.-plass til 11.-plass etter ein god 2. omgang. Då hadde han den nest beste tida og vart òg nest beste nordmann.

Henrik Kristoffersen låg på 5.-plass etter 1. omgang, men gjorde for mange feil i 2. omgang. Dermed vart det 12.-plass for Kristoffersen.

Lucas Braathen vann storslalåmrennet då verdscupen opna i Sölden i oktober. Måndag vart det 13.-plass, og det var tre plassar opp frå 1. omgang.

– Eg gjorde enkle feil, og det gjorde at det totalt sett ikkje vart dagen. Det vart for mykje slurv, sa Braathen til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde (7) var best av dei norske alpinistane på 9.-plass i storslalåmrennet på laurdag same stad. Denne gongen enda fjorårsvinnaren av verdscupen samanlagd som nummer 15. Kilde låg på 7.-plass etter 1. omgang.

Rasmus Windingstad (37), Fabian Wilkens Solheim (38), Kjetil Jansrud (50) og Patrick Haugen Veisten (58) hamna utanfor topp 30 og kvalifiserte seg ikkje til finaleomgangen.

