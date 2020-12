Skiskyttarane med uendra lag i Hochfilzen

sport

Dei norske skiskyttarane har hatt ein svært god sesongstart og har hatt i alt hatt elleve besøk på sigerspallen gjennom ti konkurransar.

På herresida har både Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø vunne verdscuprenn. Det har òg Tiril Eckhoff gjort, medan dei norske herrane i tillegg vann stafetten på søndag i Finland.

Det gir grunnlag for uendra lag til dei to kommande helgane i austerrikske Hochfilzen. Alle dei norske løparane har halde seg friske gjennom Kontiolahti-samlinga.

– Eg synest både utøvarar og støtteapparat har gjort ein fabelaktig innsats her i dei finske skogane. Vi har oppnådd svært gode resultat, og vi har vore veldig flinke med smittevern. Det står stor respekt av det gjengen vår har levert her, seier sportssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.

Laget:

Menn: Erlend Øvereng Bjøntegaard (Beveren), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Johannes Dale (Fet), Sturla Holm Lægreid (Bærum).

Kvinner: Tiril Kampenhaug Eckhoff (Fossum), Emilie Kalkenberg (Skonseng), Karoline Knotten (Vingrom), Ida Lien (Simostranda), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum).

