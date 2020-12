Solbakken braut innreisekarantenen to gonger – politiet etterforskar saka

sport

Innlandet politidistrikt stadfesta måndag ettermiddag til NTB at dei på eige initiativ har oppretta etterforsking av Solbakken for karantenebrotet søndag, då han var på kamp på Hamar.

Men også måndag braut Solbakken reglane.

Det er i eit intervju som har vorte sendt på TV 2 at den ferske landslagssjefen sit i landslagstøy og snakkar om jobben. Sportssjef Vegard Janssen Hagen i TV 2 stadfestar overfor NTB at intervjuet vart gjord måndag formiddag.

Solbakken har vore i karantene sidan han kom heim til Noreg etter å ha fått landslagssjefsjobben, og karantenetida går først ut tysdag.

NFF: – Ikkje bra

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt seier til NTB at han ikkje kjenner til om Solbakken har vore fysisk på jobb måndag, og at landslagssjefen sjølv må ta ansvar for at han var på kamp søndag.

– Det er, som Ståle sjølv seier, ikkje bra å bryte karanteneavgjerdene. Uavhengig av årsak, seier Bjerketvedt til NTB.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Andersen, seier til NTB at Solbakken berre var ein kort tur innom lokala.

– Ståle var på Ullevaal i dag, men er tilbake på Hamar no. Han var innom i kort tid i lokala våre for å hente klede. Deretter nytta vi lokale utanfor NFFs arbeidsplass, som ikkje er i bruk til dagleg, for å halde avstand, seier Andersen.

Ho seier NFF har oversikt over kven som var i nærleiken av Solbakken.

– Vi har god oversikt. Dei få det gjeld heldt god avstand, men har sjølvsagt fått beskjed, seier ho.

Var på kamp

Dagbladet melde tidlegare måndag at Solbakken braut karantenetida då han var på stadion under HamKam – Lillestrøm søndag.

«Ved nærare oppteljing er nok det riktig. Kom laurdag formiddag, tenkte og trudde fredag … Må beklage den», skriv Solbakken i ein sms til avisa.

Dette brotet på karanteneplikta er no under etterforsking av Innlandet politidistrikt.

– Vi undersøkjer om det er grunnlag for å gå vidare med saka og eventuelt bøteleggje han. Viss ein les både VG og Dagbladet, ser det rimeleg klart ut kva som har skjedd, og han innrømmer det, så vi får ta stilling til om det blir nødvendig med avhøyr, seier politiadvokat Tom Gjestvang til NTB.

Brot på karanteneplikta kan straffast med bøter på opp mot 20.000 kroner eller fengselsstraff.

Skulle på ny kamp

Kommunelege Ketil Egge på Hamar kommune seier at dei vil ta kontakt med Solbakken.

– Som vi elles gjer i slike situasjonar, kontaktar vi den det gjeld, høyrer kva som er tilfellet og gir rettleiing ved behov. Smittevernreglane våre er overordna eit tillitsbasert system, og vi har god erfaring med at systemet nettopp blir basert på tillit, seier Egge til NTB.

Han understrekar at kommunelegen hittil i pandemien ikkje har meldt nokon for karantenebrot, og heller ikkje vil gjere det no.

– Det er mykje som har skjedd den siste tida, og dagane har nok gått litt over i kvarandre for den nye landslagssjefen vår. Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at teljing av dagar blir godt handterte framover, at ni er ni og ti er ti, seier Gro Tvedt Anderssen til Dagbladet.

Etter planen skulle Solbakken vere til stades ved eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg måndag kveld og også delta i Eurosports TV-sending. Til VG stadfestar han at han no blir heime.

