Henrikke Nervik skal dømme meisterligakamp

Kampen blir spelt onsdag, og fire dagar seinare dømmer ho cupfinalen mellom Vålerenga og LSK Kvinner.

På linjene får ho med seg Monica Løkkeberg og Elisabeth Thoresen. Fjerdedommar er Ingvild Langnes Aarland. Kvartetten dømde ein kvalifiseringskamp i turneringa mellom Anderlecht og Benfica tidlegare i haust.

– Det er veldig flott at Henrikke og teamet hennar er tildelt endå ein kamp i Champions League. Dei gjorde ein solid innsats i kvalifiseringskampen, og Uefa har no påskjønt dei med ein kamp i sluttspelet. Henrikke vart førre veke utnemnt som årets cupfinaledommar etter ein sterk sesong, og det er ekstra gledeleg at ho òg får stadig fleire internasjonale oppdrag, seier dommarsjef Terje Hauge til fotball.no.

