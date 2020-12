Landslagssjef Solbakken bøtelagt med 20.000 kroner for brot på karanteneplikta

sport

Innlandet politidistrikt oppretta sak mot fotballprofilen etter at det måndag vart kjend at Solbakken hadde brote innreisekarantenen sin.

Landslagssjefen var til stades på ein fotballkamp i Hamar søndag, og måndag var han på Ullevaal stadion i Oslo. I staden skulle han halde seg i karantene.

– 20.000 i bot godteke av meg no etter telefon frå politiet, seier Solbakken til VG tysdag formiddag.

Han var allereie måndag tydeleg på at han ville ta den eventuelle straffa som måtte komme.

Solbakkens karantenetid går først ut tysdag.

Brot på karanteneplikta kan straffast med bøter på opp mot 20.000 kroner eller fengselsstraff. For Solbakkens del vart altså det førstnemnde utfallet.

Kommunelege Ketil Egge i Hamar varsla måndag overfor NTB at han ville ta kontakt med fotballprofilen i høve saka. Samtidig sa han at kommunelegen så langt i pandemien ikkje hadde meldt nokon for karantenebrot, og heller ikkje vil gjere det no.

Politiet Innlandet oppretta likevel sak mot Solbakken på eige initiativ.

Etter planen skulle Solbakken vere til stades ved eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg måndag kveld og også delta i Eurosports TV-sending. Dei planane vart skrota.

Det har ikkje lykkast NTB å få ein kommentar frå Innlandet politidistrikt tysdag.

