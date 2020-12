Noreg seier nei til Tour de Ski: – Framleis ein uakseptabel høg risiko for smitte

sport

Avgjerda var ein venta konsekvens etter pressemeldinga som vart sendt ut 1. desember. Der vart det sagt i klartekst at Noreg ikkje planla for å sende utøvarane til Tour de Ski om det ikkje kom endringar i det skisserte opplegget i kalenderen.

– Risiko for smitte i samband med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikkje endra seg vesentleg frå tidlegare vurderingar, seier medisinsk ansvarleg for langrenn, Øystein Andersen, i Skiforbundet i ei pressemelding tysdag kveld.

– Reise mellom land i Europa under ein pandemi medfører framleis ein uakseptabel høg risiko for smitte, legg han til.

VM er målet

Måndag kveld vedtok langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) at touren i vinter skal avviklast som oppsett i perioden 1. til 10. januar. Val Müstair i Sveits og Toblach og Val di Fiemme i Italia blir arrangørstadane.

Møtet i verdskomiteen i Fis tysdag kveld endra ikkje denne avgjerda.

– Helsa til utøvarar og støtteapparat er den viktigaste prioriteten vår, seier langrennssjef Espen Bjervig og held fram:

– Risikoen det inneber å utsetje ein tropp for covid-19 veg tyngst i avgjerda om å ikkje delta i Tour de Ski. Hovudmålet for langrenn denne sesongen er VM i Oberstdorf.

Frykt

Helseteamet og leiinga i Skiforbundet ønskte at Tour de Ski skulle arrangerast på færre stadar og med færre etappar. Det fekk dei ikkje gjennomslag for.

Det er frykta for koronasmitte og dei moglege etterverknadene av ein positiv test på enkeltutøvarar som er årsaka til Noregs nei.

Fleire av Noregs mest profilerte utøvarar har vore skeptiske til å gå ein fullverdig tour. I tillegg har kvinnelandslagstrenar Ole Morten Iversen åtvara løparane sine om risikoen ved å stille.

Andre utøvarar har sagt ja til å reise om Skiforbundets langrennsleiing hadde gitt løyve til det.

Ingen renn før jul

Noreg har allereie sagt nei til å delta i verdscuprenna i Davos og Dresden før jul. Det same har både svensk og finsk langrenn gjort.

Verdscupsesongen i langrenn starta i Ruka 27. november. Då vart det norsk siger i den finske minitouren for både Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug.

Første verdscuprenn etter Tour de Ski er sprintkonkurransar i svenske Ulricehamn 16. og 17. januar.

(©NPK)