Norsk landslagsprofil forlengde kontrakten med svensk topplag – med éin dag

Det er Aftonbladet som omtaler det svært spesielle grepet som er gjort rundt kontrakten til den norske proffen.

Bakgrunnen er som følgjer: Onsdag speler Bøe Risa og lagvenninnene den første av to kampar mot Manchester City i meisterligaens 16.-delsfinale. Returkampen går 16. desember, dagen etter at den opphavlege avtalen til den norske midtbanespelaren med klubben hadde gått ut.

Dermed måtte det kreative greip til for at Bøe Risa òg skulle vere aktuell for meisterligaoppgjeret neste veke.

Kontraktsforlengingar med éin dag er samtidig ikkje kvardagskost i fotballen.

– Det har eg ikkje gjort før, seier Bøe Risa til Aftonbladet.

På spørsmål om ho får godt betalt for den ekstra dagen som no er lagt til kontrakten, svarer landslagsprofilens leande at lønna er den same.

Bøe Risa ønskjer å halde alle moglegheiter opne rundt eiga fotballframtid etter inneverande sesong. Derfor er det akkurat no ikkje aktuelt å skrive ein lengre avtale med dei svenske seriemeistrane Göteborg.

