Sterke TV-tal for handballjentene: Over 750.000 følgde Romania-kampen

sport

Snittet var på 636.000.

– Dette er vår mest sette kamp til no i meisterskapen, og tala peikar berre éin veg. Mot Romania var det òg jamt lenge, noko som heldt på både spenninga og sjåarane. Held handballjentene fram på same vis, har vi eit godt håp om at vi skal vippe millionen seinare i meisterskapen, seier sportssjef i NENT Kristian Oma.

– Katrine Lundes knallmatch og etterfølgjande tåre i augnekroken i intervju med Ole Erevik etter kamp, rører oss alle. Og det seier òg noko om kor glade heile Noreg er i desse handballjentene, legg han til.

Noreg spelar ny kamp torsdag.

(©NPK)