Gladnyheit til idrettslaga – rekordutbetaling av momskompensasjon

sport

Totalt får norsk idrett no i desember utbetalt 622,2 millionar kroner i momskompensasjon, basert på rekneskapsåret 2019, ein auke på 16,6 millionar kroner frå i fjor. Utbetaling til klubbane utgjer cirka 5,4 millionar kroner meir enn dei fekk i fjor.

Det er likevel eit stykke fram før vare- og tenestemomsen til norsk idrett blir fullt ut dekt. For rekneskapsåret 2019 vart det søkt om 768,4 millionar i kompensasjon for vare- og tenestemoms i norsk idrett. Dekningsgrada for rekneskapsåret 2019 er på 81 prosent, heiter det i ei pressemelding.

Idrettspresident Berit Kjøll er fornøgd med utbetalinga.

– Dette vil vere nødvendige midlar til mange slunkne klubbkasser som følgje av koronasituasjonen, og særs viktige inntekter for å kunne halde oppe aktivitet i ei krevjande tid. Både søknadssum og utbetalingssum aukar frå i fjor, likevel er auken mindre enn i fjor. Svært få klubbar og lag har fått avslag på søknadene sine. Det er positivt, seier idrettspresident Berit Kjøll.

(©NPK)