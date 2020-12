Glimt heilt i hundre: Hat-trick-Junker festa grepet i toppskårardramaet

sport

Med éin kamp igjen å spele har Bodø/Glimt skåra historiske 100 mål i eliteserien. Det har ingen gjort før laget som for lengst er krona som seriemeistrar.

Dermed vart den mykje omtalte 100-målgrensa passert før serieavslutninga heime mot Viking to dagar før julaftan. Der kan talet bli pynta ytterlegare på.

Då blir òg den intense kampen om å kunne kalle seg den mest målfarlege spelaren i serien avgjort. Den står mellom Glimt-måltjuven Kasper Junker og Kristiansunds Amahl Pellegrino. Junkers tre skåringar onsdag, kombinert med at Pellegrino skåra éin gong mot Odd, betyr at Glimt-spissen akkurat no har eitt mål forsprang. Stillinga er 25–24.

Philip Zinckernagel, som sette inn Glimts andre mål onsdag, følgjer nærast med 19 skåringar.

